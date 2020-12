Em nota enviada ao Extra de Rondônia, um dos diretores da Ser Educacional, um dos maiores grupos privados de educação do Brasil e líder nas regiões Nordeste e Norte, Rodrigo de Macedo Alves, informou a compra da Unesc de Rondônia pelo valor de R$ 120 milhões.

>>> VEJA, ABAIXO, O COMUNICADO NA ÍNTEGRA:

Aquisição da Sociedade Educacional de Rondônia S/S LTDA (UNESC)

Recife, 14 de dezembro de 2020: A Ser Educacional S.A. (B3 SEER3), um dos maiores grupos privados de educação do Brasil e líder nas regiões Nordeste e Norte, em cumprimento às disposições da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e ao parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (Lei das Sociedades por Ações), vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi celebrado Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças (“Contrato”), por meio do qual sua subsidiária CENESUP – Centro Nacional de Ensino Superior Ltda. (“CENESUP”) acordou em adquirir 100% (cem por cento) do capital social da Sociedade Educacional de Rondônia S/S Ltda. (“UNESC” e “Transação”).

A UNESC é mantenedora das seguintes instituições de ensino: (i) Faculdade de Educação e Cultura de Porto Velho, (ii) Faculdade de Educação e Cultura de Vilhena, (iii) Faculdades Integradas de Cacoal e (iv) Faculdade de Educação e Cultura de Ji-Paraná.

A UNESC está presente nas maiores cidades do Estado de Rondônia, em PIB e em população, e para o ano de 2020, a receita líquida consolidada estimada totaliza R$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de reais), contando com aproximadamente 2.900 (dois mil e novecentos) alunos de graduação presencial, dentre os quais, 162 (cento e sessenta e dois) alunos do curso de Medicina.

A UNESC possui um portfólio que engloba cursos nas áreas de saúde e engenharia, dentre os quais 50 (cinquenta) vagas anuais para o curso de Medicina de Vilhena, ou 60 (sessenta) vagas anuais, ao se considerar as vagas disponibilizadas via PROUNI e FIES, bem como cursos de Psicologia, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Direito e Engenharia da Computação.

Em contrapartida à cessão e transferência da totalidade das Quotas, a CENESUP pagará um montante total de R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais), dos quais R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais) à vista, na data de fechamento da Transação e R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), em 4 (quatro) parcelas anuais sucessivas, no valor de R$ 12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil reais) cada, sendo a primeira parcela devida no dia do 1º (primeiro) aniversário da data de fechamento e, as demais, na mesma data dos 3 (três) anos seguintes, corrigidas pela variação do IPCA entre a data de fechamento até a data de cada pagamento.

Caso venha a ser expedida pelo Ministério da Educação portaria formalizando a criação de 50 (cinquenta) vagas adicionais do curso de Medicina em Vilhena, até o 3º (terceiro) aniversário da data de fechamento, a CENESUP pagará, ainda, um montante de até R$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais), de acordo com o momento em que ocorrer tal aprovação. Ainda há previsão quanto ao pagamento de um valor adicional de até R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), caso venham a ser aprovadas até 50 (cinquenta) vagas adicionais do curso de Medicina em Ji-Paraná, no prazo de até 3 (três) anos contados da data de fechamento.

Nesse sentido, caso as duas condições sejam satisfeitas a transação poderá alcançar até 150 (cento e cinquenta) vagas de Medicina, ou 180 (cento e oitenta) vagas se considerada a expansão de vagas por meio do FIES e do PROUNI.

Qualquer eventual endividamento líquido da UNESC será integralmente descontado do valor parcelado do preço da Transação.

A Transação faz parte da estratégia da Companhia de crescimento na região Norte do Brasil e de fortalecer sua base de cursos na área da saúde. Com a UNESC, a Companhia completa sua terceira aquisição realizada nessa região nos últimos 2 anos.

A Transação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes usuais em operações similares e será concluída tão logo essas condições sejam cumpridas. Tendo em vista que a Transação foi realizada por meio de uma subsidiária da Ser Educacional S.A., o artigo 256 da Lei das S.A não é aplicável e, portanto, não haverá direito de recesso por parte dos acionistas da Companhia.

A Ser Educacional S.A. manterá o mercado informado sobre fatos relevantes subsequentes acerca da Transação e a área de Relações com Investidores estará à disposição para esclarecer eventuais dúvidas.

Rodrigo de Macedo Alves

Diretor de Relações com Investidores