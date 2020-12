Na tarde de terça-feira 15, os coordenadores de alguns cursos oferecidos pela Unesc em Cacoal, Diego Xavier (biomedicina, farmácia e enfermagem), Heloísa Portela (nutrição) e Karina Bussolo (psicologia) estiveram na Casa de Acolhida São Camilo para a entrega de 250 máscaras de proteção individual.

Além disso, foram seladas diversas parcerias onde a Unesc irá oportunizar atendimentos nutricional e psicológico, através das Clínicas Escolas, e também executar ações de promoção de saúde junto aos idosos e colaboradores que atuam na Casa de Acolhida.

“Hoje estivemos na São Camilo para formar esta parceria para o próximo semestre, onde estaremos à disposição da instituição para realizarmos diversas ações de prevenção e de promoção da saúde dos idosos atendidos. A Unesc busca contribuir ainda mais com a Casa de Acolhida, que presta um serviço de extrema relevância em Cacoal”, destacou o coordenador Diego Xavier.

Atualmente, a São Camilo atende, de forma integral, 69 idosos, oferecendo moradia, alimentação e diversos serviços para garantir o bem estar dos acolhidos.

“Entendemos a importância de uma alimentação saudável para suprir as necessidades nutricionais do organismo, por isso o curso de nutrição da Unesc quer oferecer todo o suporte para garantir uma alimentação adequada e o aporte nutricional de cada idoso, através do acompanhamento nutricional prestado pelos profissionais e acadêmicos do curso de nutrição”, ressaltou Heloísa Portela.

Por sua vez, a coordenadora do curso de psicologia da Unesc, Karina Bussolo, falou aos colaboradores da São Camilo sobre a importância de um acompanhamento psicológico tanto para os idosos como para os colaboradores.

“Estamos aqui para colocar toda a estrutura do curso de psicologia da Unesc à disposição de todos vocês, idosos, colaboradores e também de familiares. Queremos que vocês procurem a Unesc sempre que sentirem a necessidade deste acompanhamento, pois a Clínica Escola de Psicologia está aberta para quem quiser buscar este atendimento”, enalteceu.

Na oportunidade, a diretora da Casa de Acolhida São Camilo fez questão de agradecer a iniciativa, tanto pela doação das máscaras faciais como as parcerias com os cursos oferecidos pela Unesc em Cacoal.

“Queremos agradecer a todos da Unesc, que estão oferecendo uma parceria tão bacana, nas diversas áreas em que atua. Estas parcerias são extremamente importantes, pois lidamos com pessoas que precisam de todo o cuidado, nutricional, psicológico e de promoção da saúde. Queremos oferecer sempre o melhor para cada idoso acolhido e esta parceria com a Unesc é maravilhosa, pois vai permitir avançarmos ainda mais”, agradeceu a diretora da São Camilo, Santa Selma.