Prefeito, vice e vereadores eleitos no último dia 15 de novembro, foram diplomados na manhã desta quarta-feira, 16, no município de Cacoal.

A cerimônia é uma formalidade em que eles recebem oficialmente o título que garante que serão empossados nos novos cargos, em 1º de janeiro de 2021.

Por causa da pandemia da covid-19, a solenidade foi realizada por videoconferência e conduzida pela juíza eleitoral Emy Karla Yamamoto Roque.

“Parabenizo a todos os eleitos, ao senhor prefeito e seu vice, fazendo votos de que essa gestão seja marcada por inovação e bençãos. Temos um grande desafio pela pandemia e será necessário uma habilidade e comprometimento maior de todos aqueles que integram os três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário, disse a magistrada.

Após ser diplomado, o prefeito eleito Adailton Furia, que é deputado estadual até 31 de dezembro, informou que está em Porto Velho, mantendo reunião com colegas do parlamento estadual para a votação do orçamento de 2021, e que hoje à tarde, em sessão na Assembleia Legislativa, será lida a carta de renúncia do mandato de deputado.

“Fico muito feliz, primeiro por ser o prefeito mais votado do interior de Rondônia com 25.791 votos, e, ao mesmo tempo, de ser um dos prefeitos mais jovens do Estado, o primeiro prefeito eleito nascido em Cacoal. Sabemos das responsabilidades e desafios que temos pela frente. A renovação demonstra a insatisfação da população com a política regional e de Cacoal. Nós tivemos, nos anos anteriores, os últimos três prefeitos envolvidos em operação policial de escândalo de corrupção dentro da prefeitura. Então, temos um grande desafio, com o Legislativo também fiscalizando o Executivo. Já fui vereador e entendo e reconheço a importância do Poder Legislativo no tocante a fiscalização e a ajudar o Executivo. Somos uma união para que as coisas avancem em nosso município. Estou em Porto Velho. Digo e confesso para vocês, que ontem, ao ler a carta de renúncia de deputado, deu um frio na barriga, porque realmente sei a importância do parlamento estadual. Mas como eu disse: ‘Cacoal não perde um deputado, e sim vai ganhar um prefeito’. Peço apoio de todas as autoridades para que possamos unir as forças para poder governar essa cidade que é de todos nós”, ressaltou.

Também, na oportunidade, João Paulo Pichek (Republicanos), na condição de vereador eleito mais votado de Cacoal, com 1.139 votos, discurso durante a cerimônia.

“Agradeço a Deus, familiares e amigos. Quero celebrar este momento com os vitoriosos eleitos. Fui uma eleição atípica, onde enfrentamos fortes concorrentes, como a pandemia e as novas coligações proporcionais. A concorrência apresentou mais ou menos 226 candidatos. A expectativa do povo nos exige o desejo de mudança, por isso temos que fiscalizar e propor ações com independência, imparcialidade, zelar pela transparência e manter a harmonia no mandato na Câmara Municipal”, encerrou.

