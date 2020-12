Na manhã desta quarta-feira, 16, uma guarnição de Rádio Patrulha fazia ronda de rotina pela Rua Boa Vista, no bairro Embratel, quando os militares avistaram um homem conduzindo uma moto CG 150 de cor preta, placa NEF-5630/Vilhena, que ao perceber a presença da viatura, o motoqueiro agiu de forma que chamou a atenção dos policiais.

Com isso, foi feito abordagem ao suspeito identificado pelas iniciais E.C.A., de 20 anos, e em revista pessoal, foi encontrado em seu bolso um invólucro de substancia aparentando ser maconha, pesando cerca de 103 gramas, um aparelho celular marca Samsung, modelo A1, de cor preta e R$ 5,25 em dinheiro.

O suspeito não portava Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nem o documento do veículo.

Indagado sobre o entorpecente, o suspeito relatou que havia comprado de duas pessoas identificadas pelas iniciais E., e G., e se negou a informar endereço e quanto pagou pela droga. Além disso, disse que seria para consumo e iria dividir com amigos.

Contudo, a Rádio Patrulha conseguiu informação e localizou o endereço de E., e G., na Rua Claudio Coutinho, bairro 5º BEC, onde o local provavelmente estava sendo usado como “Boca de Fumo”.

Entretanto, foi feito incursão no local onde estava E.R.N., de 23 anos, G.R.M.S., de 17 anos, H.S.S., de 25 anos, e uma criança 7 anos.

Todavia, foi constatado que o local era usado para comercializar drogas, sendo encontrados no sofá cinco invólucros de substancia análoga a maconha, na gaveta de uma cômoda em um dos quartos, havia doze parangas envolto a um plástico de cor verde contendo substancia aparentando ser maconha totalizando18 invólucros, pesando cerca de 127,4 gramas, uma pedra de substância entorpecente tipo “crack” pesando aproximadamente 16,6 gramas, um invólucro de cocaína pesando aproximadamente 2 gramas, R$ 2.240,50 em dinheiro, proveniente da venda da droga, uma máquina de cartão magnético do mercado pago, marca Point H, uma balança de precisão, uma bateria externa cor branca, marca Hmaston, quatro aparelhos celulares de procedência duvidosa, uma câmera wifi, marca IT blue e uma bolsa, de cor marrom, no qual havia um tablete de maconha pesando aproximadamente 405 gramas, totalizando no imóvel 532,4 gramas de maconha.

Diante dos fatos, os envolvidos receberam voz de prisão e foram levados para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).

Por ter menor de idade na residência, o Conselho Tutelar foi chamado para acompanhar a ação policial e o registro da ocorrência.