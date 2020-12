Num projeto inédito na região do Cone Sul de Rondônia, a prefeitura de Chupinguaia lançou a 1ª edição do concurso de melhor decoração natalina nas categorias Residencial e Comercial.

Ao todo serão distribuídos R$ 8 mil em dinheiro, além de certificados de participação.

Organizado pela Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo (SEMECTUR), em parceria com a Sala do Microempreendedor, o concurso – denominado “Brilho de Natal” – abrange a sede e distritos do município, acordo com os critérios de criatividade, beleza, originalidade e inovação.

Conforme a coordenação, a avaliação começou ontem e encerra hoje, quinta-feira, 17.

A ornamentação submetida à seleção será instalada nas fachadas e vitrines dos estabelecimentos residenciais e comerciais, permitindo visibilidade externa, e permanecer montada até 06 de janeiro de 2021.

O resultado do concurso será divulgado na próxima segunda-feira, 21. através do site oficial do município de Chupinguaia <https://www.chupinguaia.ro.gov.br/> e Diário Oficial dos Municípios (AROM).

A premiação dos ganhadores será na terça-feira, 22 de dezembro. às 19h30, na Praça da Prefeitura, e será a seguinte, em cada categoria: 1º lugar: R$ 1,5 mil, 2º lugar: R$ 1 mil, 3º lugar: R$ 700,00, 4º lugar: R$ 500,00 e 5º lugar: R$ 300,00. Os vencedores também receberão certificado de participação.

Os valores das premiações serão pagos exclusivamente via depósito bancário na Conta do vencedor identificado pelo Concurso. Regras e informações estão disponíveis no site da Prefeitura a: www.chupinguaia.ro.gov.br.

>>> Veja, abaixo, algumas das imagens das decorações participantes: