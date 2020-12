Na quarta-feira 16, o presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB) assinou a regulamentação do Projeto de Lei 4915/2020, que cria, no âmbito da Polícia Civil de Rondônia, as Delegacias Especializadas em Repressão a Extorsões, Roubos e Furtos nos municípios de Ji-Paraná, Vilhena e Cacoal e as Delegacias Especializadas na Repressão aos Crimes contra a Vida em Cacoal.

“Esse projeto veio do poder executivo, através do diretor-geral de Polícia Civil, delegado Samir Fouad. O governador Marcos Rocha encaminhou a matéria para a assembleia, nós aprovamos e, coube a mim, como presidente da Casa, regulamentar a criação de delegacias que serão de suma importância para o interior do Estado”, explicou o presidente.

De acordo com o parlamentar, estão sendo criadas estruturas específicas para que sejam apurados, principalmente, os roubos e furtos cometidos nas cidades regionais como Ji-Paraná, Vilhena e Cacoal.

“Isso representa um avanço do governo do Estado e da Polícia Civil. E a Assembleia Legislativa, mais uma vez, cumpre o seu dever e sua missão. Fico feliz em poder regulamentar uma lei que oferecerá mais segurança para a população desses municípios e região”, concluiu o presidente Laerte Gomes.