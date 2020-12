A Sicoob Credisul realiza na sexta-feira 18, a tradicional festa de fim de ano para os seus colaboradores, a “Confra SC 2020”. Desta vez, a confraternização acontecerá no formato on-line, seguindo com os protocolos de segurança e prevenção da Covid-19.

O evento tem como tema “Inspire, respire”, um convite para as equipes darem uma pausa, desacelerar e celebrar as conquistas do ano na cooperativa, que apesar dos desafios impostos pela pandemia, obteve resultados bastante significativos.

Um deles, anunciado recentemente, foi a marca de R$ 1 bilhão em faturamento da maquininha Sipag. A Sicoob Credisul foi a única cooperativa a chegar à marca em 2020, considerada histórica principalmente por ser um ano de pandemia. O valor foi maior que o faturamento individual de nove centrais Sicoob no Brasil. Alcançada ainda em novembro, até o fechamento do ano o faturamento deve chegar a R$ 1,22 bi.

Com a incorporação da antiga Portocredi, no início do ano, o número de colaboradores da Sicoob Credisul dobrou. Hoje a cooperativa é formada por 476 colaboradores, que atendem em 31 cidades do Amazonas, Acre, Rondônia e Mato Grosso, e em duas Unidades Administrativas em Porto Velho e Vilhena.

Sirlei Gomes, gerente de gestão de pessoas da Sicoob Credisul, afirma que realizar o evento no formato virtual será um grande desafio, mas trará a possibilidade de diminuir as distâncias e interagir com todos. “O ano foi repleto de mudanças de hábitos, com mais atenção para a saúde, autoconhecimento e bem-estar. Trouxe aprendizados incríveis para todos, tanto no trabalho quanto para a vida pessoal. Por isso, não podíamos deixar de ter um momento de inter-relacionamento e interatividade com nossos colaboradores”, disse.

A programação vai contar com a palestra especial de Carla Furtado, com o tema “Felicidade em Tempos de Adversidades”, onde vai falar sobre propósito e resiliência. Carla é referência nacional e internacional no campo da felicidade nas organizações. Na bagagem, Carla tem participações pelos maiores eventos sobre psicologia positiva e felicidade do mundo.

A live será transmitida a partir da sala expansão, no CTC Sicoob Credisul, prevê ainda um momento especial, comandado pelos diretores da cooperativa, Ivan Capra, Vilmar Saúgo e Dante Hahn, apresentação de vídeos sobre a história da instituição e, por fim, um brinde coletivo.