Wilson Veneziano, de 84 anos, foi encontrado morto no quintal de sua casa na Avenida José do Patrocínio, no centro de Vilhena, por um amigo na tarde de sexta-feira, 18.

De acordo com o amigo que encontrou o corpo do idoso, Wilson tinha problemas de coração e três dias antes de ser encontrado morto, havia sofrido um mal súbito e caído, na queda se machucou, mas não quis ir ao hospital com medo do coronavírus.

Entretanto, ontem durante o dia, o amigo ligou por varias vezes para Wilson, mas ele não atendeu, com isso, foi até sua casa e encontrou o idoso caído no quintal, chamou o corpo de bombeiros, mas o pioneiro estava sem vida, a primeira vista, sofreu um infarto.

Wilson que era produtor rural deixa três filhos, uma em São Paulo, um no Rio Branco do Acre e outro em Cuiabá-MT.

Provavelmente o corpo do pioneiro será levado para Cuiabá, onde será cremado.