Policiais militares agiram com extrema rapidez e detiveram um homem que estava descontrolado portando uma faca ameaçando matar a ex-eposa e seus filhos por não aceitar o fim do relacionamento, em Vilhena.

Segundo apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição foi designada para atender uma ocorrência, onde uma mulher de 27 anos e seus filhos estavam sendo ameaçados de morte pelo ex-marido, na Rua 830, bairro Alto Alegre.

De imediato os militares foram ao endereço e encontraram M.C.S., de 29 anos, com uma faca e a ex-esposa sentada no sofá com as mãos para cima. Os militares observaram que o casal discutia, com isso, foi feita incursão no imóvel e imobilizaram o suspeito.

A vítima contou à polícia que momentos antes, ela havia conseguido tirar as crianças da casa, mas seu ex-marido tinha lhe agredido com socos e se apossou de uma faca ameaçando matar ela e seus filhos.

Os policiais localizaram a faca e conduziram o agressor para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde a ocorrência foi registrada e deverá responder pelo crime de Maria da Penha.