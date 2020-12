Na manhã deste domingo (20), a deputada Rosangela Donadon (PDT), acompanhou junto com o vereador eleito Idenei Dummer (PDT) o serviço de patrolamento que a 9ª Residência do DER realizou na Linha 85, em Chupinguaia.

A rodovia é uma importante via de acesso para o escoamento da produção agropecuária de Rondônia, como bovinos, grãos e demais produtos agrícolas.

De acordo com o chefe da 9ª Residência do DER de Vilhena, Rogério Henrique de Medeiros, cerca de 47 quilômetros da via recebeu o serviço de patrolamento. Além disso, algumas pontes da via serão recuperadas.

A deputada lembrou que solicitou ao governador o Coronel Marcos Rocha o serviço para melhorar a via que prontamente foi atendido. Rosangela Donadon agradeceu ao governador por destinar uma patrol nova para a 9ª Residência do DER de Vilhena que já está sendo utilizada para realizar o serviço na Linha 85.

“Agradeço ao governador coronel Marcos Rocha por sempre atender os pedidos que tenho feito para melhorar as estradas do Cone Sul através do DER que tem feito um excelente trabalho. Fiquei muito feliz em ver o serviço de recuperação na Linha 85 que foi uma reivindicação do vereador eleito de Chupinguaia Idenei Dummer que está atento as necessidades da população e com certeza vamos trabalhar em parceria pelo desenvolvimento do município”, disse a deputada.