Após divulgação de um vídeo em que aparece mostrando um Pirarucu, o ex-governador Ivo Cassol enviou mensagem ao Extra de Rondônia para tentar esclarecer suposta contrariedade às leis estaduais que proíbem a pesca em pleno defeso em Rondônia (leia mais AQUI).

No vídeo de 38 segundos, Cassol convida turistas a visitar Pedras Negras, uma comunidade quilombola localizada às margens do Rio Guaporé, município de São Francisco do Guaporé, que faz divisa com a Bolívia.

Disse que “estamos fazendo uma pescaria entre amigos que jogam futebol e tivemos a felicidade de pegar esse Pirarucu”.

Contudo, ao site, Cassol garante que quem pegou a espécie foi um membro da comunidade ribeirinha para sobrevivência.

“Eu falei que pegamos ele; eu não falei que pesquei; quem pegou foi um membro da comunidade ribeirinha. Lá eles não têm açougue e nem fazenda para matar um boi ou uma vaca. Eles pescam para sobrevivência. Eu fiz o vídeo porque me pediram para divulgar o local de Pedras Negras”, argumenta.

O alerta ocorre porque, no início de outubro, em razão do período de reprodução natural dos peixes, o Governo de Rondônia, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), divulgou Portaria proibindo a pesca de algumas espécies desde o dia 1° de outubro até 31 de março, em todas as bacias hidrográficas no Estado, como os rios Madeira, Mamoré, Jamari, Abunã, Machado, Roosevelt e na calha principal do rio Guaporé, com penalidades e sanções como multa e ato administrativo.

