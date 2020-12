Chupinguaia, na região sul de Rondônia, recebeu, na última semana, um veículo, um computador e uma impressora doados pelo Ministério Público (MP) do Estado de Rondônia, que servirão para fortalecer as ações do Conselho Tutelar desse município.

A entrega aconteceu após formalização do Termo de Convênio entre o MP e o município, proposto pela Associação Rondoniense de Municípios (AROM) em conjunto com o GAEINF/MPRO, que com recursos do FRBL, visa a transferência de bens móveis e o aprimoramento de políticas públicas no âmbito dos direitos da criança e do adolescente.

Ao comentar o assunto, a prefeita Sheila Mosso disse que este é um exemplo de que as parcerias são essenciais para o bom andamento dos órgãos públicos.

“Nossos conselheiros tutelares poderão executar um serviço mais rápido no atendimento quando chamados”, avalia a mandatária municipal.

O carro é um Fiat Uno 1.0, modelo 2020/2021, flex, de 5 passageiros.