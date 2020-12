Vivemos um Natal diferente. Assustados. Muitos de nós trancados dentro de casa, mas mesmo assim correndo riscos, porque os que estão nas ruas e não estão se cuidando, podem nos trazer a doença e a morte.

Estamos todos os finais de tarde, início da noite, atentos aos novos boletins emitidos pela Secretaria de Saúde do Estado, apontando, nesse momento, centenas e centenas de novos casos de contaminação e, pior de tudo, uma relação de óbitos que parece não ter fim. Só na terça-feira, para desespero de todos os rondonienses, foram novas 1.202 pessoas que adquiriram a doença.

Muitas serão hospitalizadas. Várias vão morrer. Famílias inteiras, em cada recanto desta terra de Rondon, vão passar os festejos de final de ano chorando por aqueles que se foram. Como o Natal virou apenas uma festa comercial e perdeu seu sentido religioso, quem sabe não é essa a hora para tentar torná-lo, novamente, uma janela para a solidariedade, a parceria, o respeito pela vida alheia, cada um protegendo o outro; cada um emitindo sinais de que, além das compras, quem sabe podemos pensar no Natal como um novo momento de amor ao próximo e proteção da vida alheia? Em Porto Velho e em várias grandes e médias cidades brasileiras, o número de leitos vazios está desaparecendo. As UTIs novamente estão ficando lotadas.

Cemitérios voltaram a ampliar espaços para o enterro das vítimas da Covid, que está mais forte e que só poderá ser amenizada – porque contida ainda vai demorar muito – quando grande parte da população for vacinada.

Quem sabe o verdadeiro espírito natalino contamine nossas autoridades, para que elas parem de proporcionar espetáculos dantescos de imbecilidade e se unam, para ajudar o sofrido povo brasileiro? O que estamos assistindo, em termos de discussões estéreis; de exagerados discursos ideológicos; de demonstração pública de despreparo, é algo inimaginável, num momento dramático como todos estamos vivendo. Isso acontece em todo o país, mas também ocorre em outros países, onde a pandemia é tratada como mote político, para o bem e para o mal.

As recentes eleições dos Estados Unidos demonstraram isso claramente. Precisamos do real espírito dos Natais antigos, para fazer ressurgir uma sociedade menos agressiva, menos cruel (os atques violentos e a fúria nas redes sociais mostram isso claramente!), menos egoísta. A raça humana corre riscos e, enquanto médicos e cientistas dedicam suas vidas para salvá-la, infelizmente, muitas autoridades, aqui e mundo afora, tornam a pandemia pior, mais dura, mais assustadora. Será que o Natal ajudará a amenizar toda essa tragédia que vivemos, todos os seres humanos, nesse planeta solitário e que vive no medo de um vírus invisível?

SECRETARIA DOS DISTRITOS PODE LEVAR VINICIUS À PREFEITURA

A Prefeitura de Porto Velho já tem autorização da Câmara de Vereadores para a criação de pelo menos uma nova secretaria e da separação de outras. A inovação será uma Secretaria Distrital, que ficará responsável por coordenar todas as ações nos mais diferentes distritos da Capital, alguns localizados a mais de 300 quilômetros do centro da cidade.

Ouve-se nos bastidores que o jovem advogado Vinicius Miguel, que disputou a Prefeitura e no segundo turno apoiou Hildon Chaves, seria convidado para ocupar a função. Claro que o assunto não é confirmado oficialmente, até agora! Outras mudanças deverão acontecer, como a transformação do Departamento de Comunicação, onde certamente permanecerá no comando o jornalista Alessandro Lubiana, em uma Superintendência, com status de secretaria.

Haverá ainda a separação da Secretaria de Obras da de Serviços Básicos e vai separar a Secretaria de Turismo da de Meio Ambiente. Tudo isso, claro, deve ser oficializado ou no início ou nos primeiros meses do segundo mandato do prefeito Hildon Chaves. Devem acontecer outras mudanças, mas, por enquanto, são essas que estão definidas.

ROCHA VOLTA, FALANDO EM OBRAS E INVESTIMENTOS

O governador Marcos Rocha usou as redes sociais, como sempre tem feito, para agradecer a todos os que se preocuparam e rezaram por ele e sua esposa, Luana, quando ambos ficaram internados, acometidos da Covid 19 e agradeceu também a todos os profissionais que cuidaram do casal, no Prontocordis. No texto publicado na manhã desta quarta, antevéspera de Natal, ele avisou que, ao mesmo tempo que manter repouso, vai voltar rapidamente ao que chamou de “despachos importantes”. Aproveitou para destacar algumas ações que, ou foram realizadas ou estão em andamento, neste momento.

Destacou que “entregamos um novo centro cirúrgico completo para Nova Mamoré. Obra aguardada há anos. Já foi realizada a primeira cirurgia”. Sublinhou que “a estrada do Belmont, em Porto Velho, está recebendo pavimentação asfáltica do Governo de Rondônia. Foram mais de 4 milhões aplicados”. Falou na “Gestão na Estrada”, que, segundo informou, é um “programa criado em nosso governo, que está muito acelerado. Novas estradas e pontes sendo construídas, fortalecimento da trafegabilidade das não pavimentadas e diversas outras entregas.

Nas últimas semanas tivemos muitas entregas, inclusive equipamentos para fazermos mais estradas. Acompanhe no DER todas as obras”, pediu. Concluiu: “esse ano, ordenei investimentos na segurança, como armamento pesado, veículos blindados e viaturas. Amanhã será realizada a entrega de mais equipamentos. Obrigado a todos! Vamos com Deus!”

REDANO E SEUS PLANOS PARA O PARLAMENTO

O futuro presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Alex Redano, de Ariquemes, encerra 2020 com muitas missões cumpridas e com a certeza de que de 2021 e 2022, serão anos em que o parlamento rondoniense precisará estar, cada vez mais, alinhado para debater e ajudar a resolver as principais questões que preocupam a comunidade rondoniense.

Redano teve atuação destacada nesse seu segundo mandato, incluindo, por exemplo, a presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Energisa. Num acordo feito quando iniciou a atual legislatura, Laerte Gomes foi eleito para a presidência nos primeiros dois anos, encerrando agora seu mandato recheado de avanços e Redano comanda o parlamento nos dois últimos anos.

Ele já está montando sua equipe e preparando planos, entre eles o de manter um sistema de drástica economia na Assembleia, além de implantar inovações como ponto eletrônico e outras medidas. Muitos planos que estão sendo feitos, mas parte deles dependerá da evolução da pandemia. O que se tem certeza é que, com Redano, a Assembleia Legislativa rondoniense continuará em boas mãos.

GASOLINA MAIS CARA: OUTRO PRESENTE DE GREGO NO NATAL

O consumidor recebeu um presente de grego, em plena antevéspera de Natal: um aumento acima de 20 centavos no preço do litro do combustível. A gasolina tinha um preço médio de 4 reais e 59 centavos em Porto Velho. Quando amanheceu a quarta-feira e o otário, quer dizer, o consumidor, foi a um posto para abastecer, se viu frente a um novo preço: em média, 4,79, um reajuste de quase 4,5 por cento numa tacada só.

Subiram também, é claro, os preços do óleo diesel e de outros derivados. O gás de cozinha, que em Rondônia, em algumas cidades, está prestes a bater nos 100 reais, continua subindo. Na Capital, pode caminhar para os 90 reais.

Num momento de crise econômica, em que o desemprego bate recordes, em que o atual governo brasileiro ainda está tentando fechar os enormes buracos causados pela roubalheira de administrações anteriores, quando o Brasil foi governado por uma quadrilha, quem está pagando o pato é, novamente, a classe média. Na reta final do ano, não poderia haver pior notícia, porque com o aumento dos combustíveis, vem todo o resto de aumento atrás. Pobres de nós, brasileiros!

PREFEITO E VEREADORES SEM REAJUSTE NOS VENCIMENTOS

A decisão foi de bom senso e não poderia haver outra: tanto o prefeito Hildon Chaves como seus secretários, quanto os vereadores da Câmara Municipal, não terão reajuste de vencimentos em 2021. A decisão foi tomada em comum acordo, atendendo ainda uma orientação do Tribunal de Contas do Estado, que orientou que não houvesse qualquer gasto a mais dos cofres públicos com aumentos salariais, enquanto durar a pandemia do coronavírus.

Com isso, o prefeito vai receber como salário (que no mandato anterior, ele doou totalmente à entidades assistenciais) o mesmo valor de 2020: R$ 24.540,79. O vice prefeito Maurício Carvalho terá um vencimento de R$ 19.641,79; os secretários e membros do primeiro escalão terão salários de R$ 17.529,13 e os adjuntos, R$ 12. 270,40.

Já os vereadores, R$ 13.551,87, afora, claro, o que se chama de penduricalhos, como verbas de gabinete e outros benefícios, mas tudo o que já existe atualmente. Portanto, comentários de que a Câmara teria autorizado aumento de vencimentos do Prefeito, assessores e Vereadores é falso. Fake News, apenas!

SOBRINHO COMEMORA APROVAÇÃO DE TODAS AS SUAS CONTAS

A vida política do ex prefeito Roberto Sobrinho foi destruída. A vida pessoal foi profundamente afetada, embora nela, Sobrinho tenha buscado forças na família e amigos para tentar superar tudo o que passou. Enquanto isso, pelo menos uma vez por mês, saem notícias vinda do Judiciário, de decisões que o julgam inocente das dezenas de acusações que foram feitas contra ele e, praticamente todas, consideradas sem fundamento, embora também ainda restem recursos a instâncias superiores.

Agora, nova decisão, dessa vez partida da Câmara de Vereadores, tomada 12 anos depois dele ter saído da Prefeitura, considerou todas as suas contas como corretas, ou seja, todas foram aprovadas. Ainda lutando tenazmente para limpar seu nome, Roberto Sobrinho emitiu uma nota de agradecimento, sobre a decisão, sobre os anos de 2009, 2011 e 2012.

Ele era um dos políticos mais populares, à sua época e concluía seu segundo mandato como virtual candidato ao Governo do Estado, com grandes chances de se eleger. Faltando poucos dias para o final do mandato, foi preso numa operação proposta pelo Ministério Público e avalizada pelo Judiciário. Foi denunciado por inúmeros crimes e abertos contra ele um sem número de processos.

INÚMERAS ACUSAÇÕES NÃO FORAM ACATADAS PELA JUSTIÇA

Na semana passada, mais duas decisões da Justiça Federal de Rondônia foram emitidas, considerando Sobrinho inocente das acusações dos processos que estavam sob julgamento. Nos últimos anos, decisões iguais a essa foram tomadas em relação a pelo menos uma dezena e meia de outras denúncias, consideradas pela Justiça sem substância suficiente para condenar o ex prefeito petista.

Agora, com essa nova informação, aprovando as contas dos únicos três anos da sua administração, que ainda não tinham sido julgadas, o ex prefeito comemorou. Disse, em nota, que “agradeço aos Vereadores, que votaram pela aprovação das nossas contas.

Para mim, esta aprovação significa que todo o trabalho realizado pela equipe gestora da Prefeitura, nos anos de 2005 a 2012 (oito anos) com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas, principalmente as mais humildes, por serem as que mais necessitam de políticas públicas, foi feito de forma honesta, eficiente e eficaz” E comemorou, destacando que a decisão “foi mais uma demonstração de que nosso trabalho enquanto Prefeito sempre zelou pela correta aplicação dos recursos públicos”.

UM DIA PARA AGRADECER OS 36 ANOS BEM VIVIDOS

Dependendo de quem as usa, algumas frases podem soar como arremedo, como se o autor estivesse tripudiando em cima da sociedade. Qualquer pessoa comum que escrevesse “hoje é dia de agradecer a Deus por mais um ano de vida! São 36 anos bem vividos!”, aparentemente seria apenas um meio, usando-se as redes sociais, de saudar a vida e agradecer ao Criador por ela.

Mas quando ela é escrita por alguém que mandou matar uma pessoa e ainda a mãe do seu filho, apenas para não pagar pensão, num crime que aterrorizou todo o brasileiro de bem, ela não parece uma ironia, uma espécie de desrespeito? Pois foi isso que o goleiro Bruno Fernandes, aquele que foi condenado a 22 anos de prisão pelo assassinato de Eliza Samúdio e cumpriu parte da pena, estando hoje cumprindo regime semiaberto e jogando num pequeno time do Acre, escreveu ao comemorar seu aniversário, nesta quarta.

Bruno tem o direito de comemorar? Claro que tem. Mas a forma como o fez, já que jamais tratou o crime com um só pingo de remorso e o corpo da sua vítima jamais foi encontrado, parece sim uma forma de dizer à sociedade que, não importa a crueldade que você tenha cometido, sua vida valeu a pena. Exagero? Pode ser. Mas ao menos o assunto merece uma reflexão.

PERGUNTINHA

Você concorda que a decisão do governador de São Paulo, em decretar o fechamento de lojas, centros comerciais, restaurantes, bares, em pleno período natalino, vai mesmo conter a segunda onda do coronavírus?