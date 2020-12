Na manhã desta terça-feira, 29, populares que precisam dos serviços da Casa Lotérica da Avenida Rony de Castro, no bairro Jardim América, em Vilhena, próxima à prefeitura, estão irritados com o descaso do proprietário.

De acordo com informações e fotos passadas a redação do Extra de Rondônia, a fila está longa e apesar do horário especial para atender a demanda dos idosos que é das 08h as 09h30 – há muitos na fila no sol quente esperando para fazer uma “fezinha” já que o sorteio da mega sena da virada pode chegar há bagatela de R$ 300 milhões.

Ocorre que, além dos jogos, a população a maioria das vezes utiliza o serviço da Lotérica para pagar contas, fazer depósitos entre outras transações eletrônicas.

Porém, a reclamação é que nesta Lotérica há apenas um caixa para atender toda a demanda, e isso faz que o tempo na fila se prolongue por varias horas.