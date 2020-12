A Sicoob Credisul começou a operar os recursos da modalidade rural do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO).

O fundo reúne um conjunto de financiamentos voltados para o setor produtivo agropecuário e agroindustrial, que visa contribuir para o desenvolvimento econômico e social da região.

As propostas, que começaram a ser recebidas em novembro, somaram mais de R$ 30 milhões. Em dezembro as operações finalizadas com o recurso somaram R$ 9,84 milhões.

Com o FCO, o produtor rural pode financiar a aquisição de materiais e equipamentos de uso destinados à armazenagem, barragens, maquinários, implementos, energia, irrigação, entre outras atividades, com longo prazo de pagamento e baixas taxas de juros. Para solicitar, o interessado deve desenvolver atividades agropecuárias no Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul.

Vilmar Saúgo, diretor executivo da Sicoob Credisul, afirma que a cooperativa fiou muito satisfeita com essa possibilidade de operar com o FCO, que até então era operado apenas pelo Banco do Brasil. “Estamos democratizando ainda mais o acesso a esse crédito. A gente tem conseguido levar esse recurso para mais produtores rurais, aos nossos cooperados que estão situados no Mato Grosso”.

A Sicoob Credisul possui 11 unidades no Mato Grosso e atende um grande número de cooperados que desenvolvem atividades agropecuárias no estado, oferecendo linhas de crédito rural para custeio e investimentos, financiamentos através de linhas de repasse e recursos próprios, do BNDES e, agora, do FCO.

José Afonso Gonçalves, há dois anos cooperado da Sicoob Credisul em Tangará da Serra (MT), foi um dos primeiros produtores rurais a utilizar o recurso do FCO por meio da cooperativa para adquirir maquinário. “Nossa gerente nos deu uma boa atenção e conseguimos com agilidade. Estou muito satisfeito”, comenta.