O prefeito Eduardo Japonês (PV), reeleito para o mandato 2021/2024, foi uma das autoridades que usou a tribuna da Casa legislativa na cerimônia de posse realizada na tarde desta sexta-feira, 1º de janeiro, em Vilhena.

Ele disse que “Vilhena vai continuar no caminho certo”, ao citar e garantir projetos que irão desenvolver o município.

Iniciou seu discurso com a palavra “Superação”, ao analisar os dois anos e meio de mandato á frente do executivo municipal.

“Avançamos em todas as áreas. Servimos de exemplo para outras cidades. Pisamos fundo acelerador. Somente para estes dois anos de mandato, já estão garantidas várias obras. A principal conquista desse mandato foi recuperar a credibilidade do Poder Público, como a gestão que atendeu a todos sem politicagem, mostrando que o projeto sério é notado pelo povo e que não se resume no tapinha das costas”, observou.

Ele também parabenizou os parlamentares da legislatura 2017/2020. “Os vereadores enfrentaram desafios imensos e venceram, defendendo o melhor para Vilhena. Eles serão lembrados como a melhor legislatura que Vilhena já teve até o momento. E tenho certeza que os novos parlamentares poderão contribuir muito para nossa cidade”, destacou.

Por outro lado, a vice-prefeita Patrícia da Glória disse que a gestão de Eduardo é de oportunidades e que vai proporcionar qualidade de vida digna aos vilhenenses.

“Agradeço ao prefeito por me convidar para somar com ele nesse projeto. Ele me disse para cuidar dos pequenininhos, que são os que mais precisam. Sou de família humildade e sei o que é a necessidade de muitos”, observou.