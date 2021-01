Acidente envolvendo um carro VW Gol de cor branca com placa de Vilhena e uma motoneta Sundown Web 100 de cor azul, com placa de Vilhena, aconteceu no final da tarde desta sexta-feira, 1, no cruzamento da Avenida Antônio P. da Silva, com a Avenida Antônio L. Coelho, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor do Gol dirigido por um indígena, no qual transportava mais 5 pessoas, seguia pela Antônio L. Coelho, sentindo Cuiabá, quando no cruzamento não teria respeitado a placa de “PARE” com isso, avançou a preferencial provocando a colisão com a motoneta, no qual havia duas pessoas.

Na colisão, o motorista do Gol perdeu o controle da direção e bateu forte no muro de uma casa em construção.

Os seis indígenas que ocupavam o carro sofreram ferimentos e foram levados para o Hospital Regional (HR) pelo Corpo de Bombeiros.

Condutor e passageiro da moto tiveram ferimentos graves e também foram socorridos ao HR pelos bombeiros.

A Polícia Militar (PM) isolou área para a Polícia Técnica Científica (Politec) fazer a perícia. Após a PM irá registrar a ocorrência na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).