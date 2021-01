O corpo de Paulo Henrique Azevedo Sá, de 21 anos, morto em acidente automobilístico na tarde de sábado, 2, quando trafegava com um carro Fiat Palio, de cor prata, placa de Corumbiara, será velado das 15h às 17h, desde domingo, 3, na quadra da escola, em Corumbiara, depois será sepultado no cemitério local.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), além de Paulo, estava também sua esposa no veículo. O BO ainda cita que Paulo seguia pela rodovia conhecida como “Estrada do Boi” sentido Corumbiara à Vitória das União, quando no acesso da linha 3 no Km 12, perdeu o controle do veículo, bateu num barranco e capotou. Leia (AQUI).

O automóvel ficou com a lateral esquerda tombada em cima da estrada, porém, devido o motorista ainda estar apresentado sinais vitais, o veículo foi destombado por populares para tentar salvar a vida do condutor. Contudo, logo após, o motorista morreu. Já a esposa da vítima sofreu alguns ferimentos e conseguiu sair do veículo pela janela.

Uma ambulância da Unidade Mista de Saúde de Corumbiara foi ao local, mas não pode fazer nada, a vítima já estava morta.

A Polícia Militar (PM) isolou a área até a chegada da Polícia Técnica Científica (Politec), após os trabalhos de praxe, o corpo foi liberado para a funerária Bom Jesus fazer a remoção.

O carro estava com a documentação em atraso, porém, devido a polícia não ter meios para guincha-lo ao pátio da Ciretran, foi liberado para o pai da vítima providenciar a remoção.