Na manhã desta segunda-feira, 4, o Comitê Gestor Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus se reuniu por meio de videoconferência e debateu o aumento vertiginoso de casos positivos de covid-19 em Vilhena.

Ficaram decididas novas medidas restritivas, que foram anunciadas pelo prefeito Eduardo Japonês e pelo secretário municipal de Saúde, Afonso Emerick, em coletiva de imprensa no auditório da Prefeitura.

As restrições também poderão ser adotadas pelas cidades do Cone Sul, que agora enviam seus pacientes para Vilhena, após recomendação do Ministério Público a ser feita nesta terça-feira.

Entre as medidas propostas na reunião do Comitê, mas que ainda dependem de revisão do Comitê e publicação no Diário Oficial de Vilhena para terem efeito, estão: restrição no horário de circulação entre 23h e 5h, limitação de aglomerações em áreas de lazer a 16 pessoas no mesmo ambiente, vedação no funcionamento de atividades que envolvam contato físico prolongado ou aglomerações sem máscara, interdição de praças de alimentação e brinquedotecas, entre outros.

De acordo com Afonso, o número de atendimentos no posto de saúde Afonso Mansur aumentou muito. “Esse é o único postinho que funcionou nos feriados de Natal e Ano Novo, bem como nos fins de semana. Lá foram feitos mais de 200 atendimentos por dia a pessoas com sintomas de covid-19. Estamos ficando sem leitos disponíveis e, assim como o resto do Estado e do mundo, poderemos ver nossa Saúde colapsar se não respeitarmos como coletividade as regras de prevenção, que incluem uso de máscara o tempo inteiro, higienização constante das mãos e distanciamento social. A situação é gravíssima”, explica o secretário.

DADOS

Os dados da pandemia em Vilhena mostram a evolução dos casos desde novembro, quando o município atingiu sua menor média diária de casos. Já no dia 15 de dezembro a curva da média móvel começou sua escalada que agora é considerada a “segunda onda” vilhenense.

Fica claro o aumento também ao se comparar o total de casos novos de novembro na cidade, que registrou 174 confirmados, contra os números de dezembro, quando foram diagnosticadas 635 pessoas com covid-19, um número quase quatro vezes maior.

Na última semana de dezembro, a média móvel de casos diários chegou a 39,6 contra apenas quatro ou cinco por dia em todo o mês de novembro.

Se considerados os números de novos casos por semana, a quantidade de novos confirmados em Vilhena aumentou nove vezes, saindo de 30 por semana no início de novembro para 277 no fim de dezembro.