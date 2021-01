Julmar Vitório de Souza, 55 anos, é o nome do ciclista que morreu na manhã deste domingo, 3, esmagado por uma carreta, na Avenida Imigrantes, proximidades da Jorge Teixeira, bairro Costa e Silva, em Porto Velho. Partes do crânio do homem ficaram grudadas no pneu do veículo .

De acordo com informações preliminares, o ciclista e o caminhoneiro seguiam no mesmo sentido, na Jorge Teixeira. A vítima foi atingida pelo pesado veículo na rotatória. O motorista da carreta não percebeu e acabou arrastando o corpo por cerca de 80 metros.

O motorista que é de Vilhena, disse aos policiais que viu o ciclista um pouco antes, mas não percebeu que ele havia caído embaixo das rodas na rotatória.