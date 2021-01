O café produzido em Rondônia tem avançado no quesito qualidade e garantiu este mês de dezembro a certificação que garante ser livre de resíduos de agrotóxicos, garantida por um laboratório de monitoramento agrícola do Estado de São Paulo.

A certificação é concedida pela Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado (Idaron), após analise multiresidual de 450 princípios ativos de agrotóxicos, incluindo o princípio ativo glifosado, que é muito utilizado em Rondônia.

“Foram analisadas amostras de grãos colhidas em propriedades rurais localizadas em Alto Alegre dos Parecis, na região da Zona da Mata”, informou Sirley Ávila Queiroz, da Coordenação Estadual de Agrotóxicos.

De acordo com laudo emitido pelo laboratório contratado pela Agência, as amostras analisadas estão dentro dos padrões legais, respeitando as normas nacionais e internacionais no que se refere ao uso consciente de agroquímicos no plantio do café.

O projeto é desenvolvido no âmbito da Coordenação de Agrotóxicos da Agência Idaron e o objetivo, segundo Sirley Queiroz, é alertar o produtor rural sobre os riscos do excesso de agrotóxicos usados na produção agrícola. “Nesse primeiro momento, as coletas serão em caráter educacional, não tendo valor fiscalizatório”, salientou.

Neste mês de dezembro foram analisados grãos de café colhidos em propriedades rurais das regiões de Cacoal e São Felipe. “Até o final de dezembro devem ser feitas mais 10 análises. O próximo passo é intensificar esse trabalho, com ampliação dos alimentos, principalmente os que são consumidos in natura, como folhas, frutas e legumes”. No próximo ano devem ser analisadas mais 500 amostras de diversos alimentos.