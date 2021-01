A prefeitura de Cerejeiras divulgou, nesta quarta-feira, 6, um novo decreto adotando medidas restritivas visando evitar a propagação da “segunda onda” da covid-19 nesse município da região do Cone Sul de Rondônia.

O decreto tem como justificativa reunião entre autoridades do Cone Sul e o boletim epidemiológico de Cerejeiras divulgado nesta terça-feira, 5, com o aumento do número de casos: há 62 casos ativos nesse município (leia mais AQUI e AQUI).

Entre as medidas adotadas, está a restrição de circulação de pessoas em geral, por áreas de lazer e conveniência pública ou privada, inclusive em residências, com objetivo de realizar atividades sem relevância pública que envolvam aglomerações de mais de 16 pessoas.

Também proibiu o funcionamento de estabelecimentos, tais como: casas de show, boates, balneários, clubes recreativos, de pesca e pesqueiros, quadras, campos esportivos e congêneres;

Restrição ao funcionamento de lanchonetes, cafeterias, pizzarias, padarias, pastelarias, bares e lojas de conveniências e similares que deverão funcionar apenas com delivery ou retirada, sem consumo no local.

Já os produtos comercializados nas feiras livres não poderão ser consumidos no local e as atividades esportivas e coletivas de todas as modalidades não poderão ser realizadas enquanto perdurar o Nível de Emergência em Saúde Pública.

>>> LEIA ABAIXO O DECRETO NA ÍNTEGRA: