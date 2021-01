As principais autoridades de saúde do município se reuniram nesta quinta-feira, 7, com os vereadores para analisar ações e contribuir com o enfrentamento à covid-19 em Vilhena.

Na oportunidade, os parlamentares se colocaram à disposição para contribuir nesse momento de dificuldades e colocaram sugestões que possam ser benéficas no atendimento da população.

Em live publicada em sua página pessoal no Facebook, o vereador Samir Ali (Podemos), vice-presidente do Legislativo, disse que o intuito é contribuir e que a população possa ter dignidade no atendimento.

“Pedimos a todos responsabilidade nesse momento delicado que nosso município atravessa; é preciso uma força-tarefa de todos. Enquanto a vacina não chega é preciso que todos tenhamos consciência da importância dos protocolos para evitar a transmissão do vírus.

Vamos nos cuidar!”, sugeriu o parlamentar no Facebook.

>>> VEJA O VÍDEO ABAIXO: