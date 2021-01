“Nossa gestão tem a marca que é celeridade e rapidez”. Com estas palavras, o prefeito Adailton Furia (PSD) anunciou nesta sexta-feira, 8, a instalação de um hospital de campanha em virtude do aumento do número de infectados da covid-19 em Cacoal.

Em live publicada em sua rede social Facebook, Furia anunciou a contratação emergencial de médico, enfermeiros, técnicos em enfermagens e outros profissionais de saúde. Todas as áreas serão totalmente climatizadas.

As instalações estão localizadas na Avenida Flor do Maracá, no bairro Jardim Itália. No local deveria funcionar o Centro de Referência de Prevenção e Atenção à Dependência Química (Crepad), porém a construção está pronta há quase cinco anos e estava sem utilização.

O mandatário municipal visitou o local e repassou os pormenores da obra.

Na live, o prefeito recebeu inúmeros elogios de internautas em função da iniciativa.

