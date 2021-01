Um Policial Penal foi detido pela Polícia Militar (PM) na noite de Sábado, 9, na Rua Marcos da Luz, no centro de Vilhena, quando participava de uma festa.

Segundo apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, a PM recebeu denúncia que numa casa no endereço citado estava tendo uma festa com diversas pessoas, ou seja, os participantes estavam desrespeitando decreto municipal em vigor que proíbe reuniões, com isso, evitar aglomerações devido ao aumento da pandemia do coronavírus, em Vilhena.

Contudo, uma guarnição foi enviada ao local e constatou o fato, sendo que os militares estavam conversando com responsável pela casa N.M.C., pedindo para que encerrasse o evento.

Entretanto, neste período surgiu o Policial Penal J.C.R., e puxou N., pelo braço para dentro da residência. Além disso, desacatou o sargento que comandava a guarnição com palavras de baixo calão; “seu Zé b*, vai prender ladrão, seu pau no C*.

Diante dos fatos, o Policial Penal e o proprietário do imóvel receberam voz de prisão.

O Policial Penal portava numa bolsa uma Pistola da marca Taurus de propriedade da Sejus.

Os envolvidos foram levados para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).