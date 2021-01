O acidente foi registrado na tarde de domingo, 10, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), porém, o condutor não foi localizado.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor do carro Fiat Uno de cor azul, ainda por motivos desconhecidos teria perdido o controle de direção e caindo dentro da vala as margens da BR-364 – saída para Porto Velho.

Segundo informações, o motorista estava sozinho e depois do acidente saiu do veículo e foi embora.