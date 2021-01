Morador de Cabixi há 10 anos e atualmente residente em Vilhena, José Ribeiro da Paixão, de 80 anos, faleceu vitima de covid-19 no último domingo 10, em Cacoal.

De acordo com familiares, temendo o vírus, no início da pandemia o idoso foi para um sitio ficando cerca de 10 meses no local, porém ao retornar a cidade e realizar alguns exames de rotina em Cabixi, descobriu que estava contaminado e seus pulmões estavam 30% comprometidos pela doença.

José foi internado e com o passar dos dias precisou ser transferido para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Cacoal, porém no domingo não resistiu e faleceu. O sepultamento aconteceu na segunda-feira 11, as 08h em Vilhena.