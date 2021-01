Com objetivo de valorizar a música e a cultura em Rondônia será realizado em Vilhena, entre os dias 27 a 31 de janeiro o “5º Festival de Música Portal da Amazônia” através de lives.

O festival é um projeto cultural fomentado pela Lei Aldir Blanc por meio do governo de Rondônia através da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), pelo Edital Pacaás Novos – SEJUCEL.

O evento contará com 10 atrações musicais com vários estilos, entre eles, pop , rock , hip hop, sertanejo entre outros. Além disso, também serão oferecidas três oficinas de iniciação musical durante o evento, e os participantes receberão certificados por e-mail.

O coordenador do projeto, produtor cultural e músico, Marcio Guilhermon, informou que a quinta edição do festival tem um grande diferencial, pois todas as bandas e cantores vão apresentar apenas trabalhos autorais.

“Essa edição vai ser muito boa, os músicos vão apresentar trabalhos autorais e isso é muito positivo, pois incentiva a produção de música em Rondônia além de valorizar os artistas locais”, ressaltou o produtor cultural.

Marcio Guilhermon, explica que o evento será transmitido por live para respeitar a quarentena decretada pelo governo de Rondônia devido à pandemia do Covid-19, respeitando assim as normas de segurança para evitar a proliferação da doença.

“Estamos muito felizes em promover mais uma edição do festival de música, justamente neste momento difícil, pois vamos levar alegria e esperança para a população com as atrações musicais valorizando os artistas locais”, ressaltou Marcio.

LIVE

O festival será transmitido entre os dias 27 a 31 de janeiro a partir das 20h30 na página do Facebook Ponto de Cultura e de Mídia Livre Serpentário Produções no seguinte endereço: https://www.facebook.com/ serpentarioproducoes e no canal do Serpentário Produções no seguinte endereço https://www.youtube.com/user/ TheSerpentarioproduc/featured.