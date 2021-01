As prefeituras de Cacoal, Rolim de Moura e Cerejeiras, anunciaram o cancelamento da realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nas três cidades rondonienses.

O primeiro dia de provas estava marcado para este domingo (17).

Segundo as prefeituras, o aumento no número de casos de covid-19, colaborou para o cancelamento do exame. A prefeitura de Cerejeiras disse não ter salas suficientes para a aplicação das provas.

Na última terça-feira (12), a Justiça Federal negou o pedido de adiamento do Enem em todo o País. O pedimento foi feita pela Defensoria Pública da União (DPU) e pelo Ministério Público Federal (MPF).

Porém, na decisão da Justiça Federal, a juíza Marisa Cucio, da 12ª Vara Cível Federal de São Paulo, disse que a pandemia está diferente em várias cidades, então cabe as autoridades locais interferirem se há ou não condições da aplicação das provas.

A capital Porto Velho ainda não decidiu se vai ou não realizar o Enem no próximo domingo.