As entradas e saídas de 29 cidades de Rondônia, enquadradas no novo plano de distanciamento social terão acesso restrito a partir da próxima quarta-feira (20), de acordo com o decreto 25.728, que determinou uma série de medidas temporárias de isolamento social por 10 dias, entre 17 a 26 de janeiro, visando a contenção do avanço da pandemia.

Na prática, como Porto Velho e Vilhena estão incluídas nas medidas, o Estado será “fechado”.

A medida atinge as cidades de Porto Velho, Ariquemes, Cacoal, Ouro Preto do Oeste, Nova Brasilândia, Alto Alegre dos Parecis, Espigão do Oeste, Machadinho, Cacaulândia, Monte Negro, Novo Horizonte, Rio Crespo, São Miguel, Vale do Anari, Ji-Paraná, Candeias do Jamari, Jaru, Guajará-Mirim, Urupá, Rolim de Moura, Buritis, Santa Luzia D’Oeste e Pimenta Bueno.

Da região do Cone Sul, estão incluídos os municípios de Vilhena, Cabixi, Cerejeiras, Chupinguaia, Colorado do Oeste e Corumbiara.

De acordo com o artigo 5º do decreto, nessas cidades, os transportes intermunicipais devem ser encerrados até terça-feira (19). Já os transportes interestaduais funcionarão até o dia seguinte. As rodoviárias dessas localidades serão fechadas.

Outras restrições começam a valer na quarta-feira, quando somente serão admitidas entrada e saída da sede dos municípios, por rodovias e hidrovias as ambulâncias, viaturas policiais, veículos oficiais, residentes retornando para casa, profissionais da saúde, voluntários, técnicos da vigilância sanitária em deslocamento exclusivamente para desempenho de suas atividades, devidamente comprovadas, veículos destinados ao transporte de pacientes que realizam ou irão realizar tratamento de saúde fora de seu domicílio, caminhões e veículos a serviço das atividades essenciais e balsas e barcos com carga.

>>> CONFIRA O DECRETO NA ÍNTEGRA CLICANDO AQUI