A Secretaria Municipal de Educação (Semed) alterou os prazos para a realização da pré-matrícula online nas escolas da rede municipal para as turmas de Educação Infantil (Creche, Pré I e Pré II), Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA), para o ano letivo de 2021.

O processo de reserva de vagas, que aconteceria de 25 a 27 de janeiro, agora será realizado entre os dias 27 a 29 de janeiro.

De acordo com o secretário municipal de Educação, professor Ronaldo Alevato, a mudança se dá por causa das orientações do Decreto Municipal n° 51.168, publicado no último sábado, 16 de janeiro, referente às ações de enfrentamento à pandemia do Covid-19.

“O processo para a reserva de vagas é realizado de forma online e, após a conclusão, o responsável pelo aluno tem até 48 horas para efetivar a matrícula na unidade de ensino escolhida. Com o novo decreto em vigor, tivemos que suspender o atendimento ao público nas escolas pelo período de 10 dias. Devido a isso, foi necessário a mudança da data e, caso o decreto se estenda, faremos uma nova alteração”, explicou Ronaldo.

Quanto ao site para a realização das pré-matrículas, a Semed comunica que em breve divulgará o link nos canais oficiais da Prefeitura de Vilhena e da secretaria.