O bispo Benedito Araújo, da Diocese de Guajará-Mirim, que abrange a paróquia de Corumbiara, divulgou a tarde desta sexta-feira, 22, o laudo médico do pároco Raimundo Batista dos Santos, da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no município de Corumbiara, na região sul de Rondônia.

Conforme o laudo enviado ao Extra de Rondônia, o quadro médico do padre, que foi infectado pela covid-19 no início do mês, “segue gravíssimo e com forte febre”.

“Portanto, resta a nossa comunhão, intercessão nesse momento difícil para a nossa Diocese e seus familiares e por todos nós. Que o senhor nos ajude, nos dê força e sobre tudo, a graça que seja feita a sua vontade”, informou Araújo.

Há duas semanas, Raimundo Batista foi transferido a Porto Velho, internado no Hospital Protoncor, quando precisou ser intubado