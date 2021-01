Seguindo todas as recomendações do novo decreto municipal de prevenção ao coronavírus, o Picanha na Chapa continua com atendimento local e com serviços de entregas.

O restaurante tem em seu cardápio picanhas, peixes, sucos, lanches, pratos à la carte, individuais, bebidas em geral, exceto alcoólicas, e marmitex.

E para este sábado tem a tradicional feijoada do Picanha, e mais, no domingo a equipe do restaurante serve aquele almoço pra lá de especial com cardápio completo e variado.

Não perca tempo e vá conferir, o Picanha está localizado na Avenida 01,1125 – Jardim Universitário, anexo ao Clube dos Estados e atende pelos telefones 3321-4680 / 9 8445-8282 ou aplicativo Delivery Much.