Na unidade da Unesc em Cacoal, a semana começou com a visita do prefeito municipal Adailton Antunes Ferreira “Furia”. Egresso do curso de direito da instituição, formando-se em 2015, Furia foi recepcionado pelo presidente da Unesc Rondônia, Antônio Carlos Nascimento, e pelo diretor executivo Ronald Campos.

“A Unesc deve contribuir com o desenvolvimento regional. Então se aproximar da administração pública é colocar toda a expertise acadêmica à disposição do município, para que possamos desenvolver o município e transformar a sociedade através da educação”, destacou Ronald Campos ao dar as boas vindas ao prefeito de Cacoal.

Sobre a sua relação com a Unesc, Furia fez uma breve retrospectiva, relacionando a sua jornada na vida política à sua trajetória na instituição. “Sou nascido em Cacoal e sempre tive o sonho de cursar direito e a Unesc me trouxe essa oportunidade. Em 2013 fui candidato a vereador e fui eleito, sendo aluno da Unesc. Pois isso me trouxe um respaldo muito grande! Ser acadêmico de direito da Unesc ajudou na credibilidade da minha candidatura”, destaca.

Eleito vereador de Cacoal, Furia dividiu seu tempo na conclusão da graduação, na conquista da certificação pela Ordem dos Advogados do Brasil e continuou ampliando a sua atuação política. “Em 2015 eu me formei, passei na OAB, me tornei advogado, formado pela Unesc, mas continuei a militância na política. Com isso, em 2016 fui candidato a prefeito, não fui eleito, mas com uma votação expressiva, me candidatei no pleito seguinte ao cargo de deputado estadual, sendo eleito em 2018, como o 9º deputado mais votado de Rondônia, com mais de 12 mil votos”, relembra.

No ano passado, o egresso do curso de direito da Unesc deu mais um grande passo em sua jornada. “Em 2020 fui candidato novamente ao cargo de prefeito e fui eleito com a maior votação da história do município, com mais de 25 mil votos, sendo também o prefeito mais bem votado no interior do estado de Rondônia. Me sinto honrado também, pois foi a primeira vez que Cacoal elegeu um prefeito nascido na cidade”, orgulha-se.

Agora como chefe do executivo municipal de uma das principais cidades do estado de Rondônia, Adailton Furia busca somar forças em prol do desenvolvimento do município. “Hoje retornei à Unesc para uma reunião, em tratativas que vão ao encontro da nossa comunidade e da coletividade. A Unesc tem um papel fundamental no avanço do nosso município, no progresso da nossa cidade. Hoje somos um polo universitário e agora o Grupo Ser vem para somar com a nossa administração, para que possamos colher frutos positivos no futuro”, finalizou.

Para o presidente da Unesc Rondônia, são parcerias como estas que fortalecem a sociedade e contribuem para o avanço não apenas do município, mas de todo o estado e região. “Ao longo de 35 anos de atuação em Rondônia, a Unesc sempre se colocou à disposição para fortalecer e consolidar esta região do Brasil. Fomos incansáveis na busca pelo desenvolvimento do estado. Tudo o que esteve ao alcance da instituição, a Unesc se colocou como parceira de Rondônia”, ressaltou Antônio Carlos Nascimento.