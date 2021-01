Na manhã desta quarta-feira, 27, comerciantes de Boa Esperança, distrito de Chupinguaia, entraram em contato com a redação do Extra de Rondônia para reclamar da falta de policiamento na vila que tem cerca de 800 moradores, mas rodeada de sitos e fazendas.

De acordo com os moradores, o comando da corporação retirou os militares da área alegando que o local é calmo e praticamente não acontece crimes.

Contudo, segundo os comerciantes, os policiais vão a localidade de dia esporadicamente e fazem ronda, porém quando saem os bandidos chegam e fazem a festa.

Esta semana praticamente todos os comércios foram vítimas, os ladrões chegaram a noite e furtaram cerca de R$ 30 mil em mercadorias e dinheiro.

Ainda segundo os comerciantes, não conseguem nem registrar a ocorrência, pois para isso, tem que irem a Chupinguaia, que fica a 50 quilômetros de distância.

Os empresários daquela localidade pedem ao Comandante do quartel de Chupinguaia que reveja a situação e aloque os militares novamente no distrito para que a população tenha pelo menos sensação de segurança.

O OUTRO LADO

A reportagem do Extra de Rondônia entrou em contado com assessoria do 3º Batalhão de Policia Militar de Vilhena, e em resposta, a assessoria explicou que o comando da corporação não tem conhecimento deste caso específico, haja vista ainda não ter recebido nenhuma denúncia formal.

A partir da denúncia, serão apurados todos os detalhes do caso e, se houver alguma atuação policial militar em desacordo com as normativas da PM, certamente serão tomadas as providências cabíveis.

O comando reforça ainda que existem 4 quartéis na região, sendo um pelotão em Chupinguaia e três grupamentos de polícia em Guaporé, Boa Esperança e Novo Plano, em ambos existem policiais que realizam patrulhamentos na área urbana e rural.

As denúncias podem ser feitas pela pessoa que se sentir prejudicada, indo até o pelotão ou batalhão mais próximo.