A Secretaria Municipal de Educação (Semed) abre nesta quarta-feira, 27, o período de pré-matrícula escolar online para as turmas de Educação Infantil (Creche, Pré I e Pré II), Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA), para o ano letivo de 2021 em Vilhena.

O processo de reserva de vaga deve ser realizado até o dia 29 de janeiro através do link: www.tagnos.com.br/educacao/vilhena ou clicando no banner “Pré-Matrículas” em destaque no site oficial da Prefeitura de Vilhena.

Ao acessar o link, o responsável terá que criar um login para entrar na plataforma. Feito esse processo, ele deverá selecionar a escola e a série desejada e então terá de preencher alguns dados sobre o aluno.

“É importante que os pais fiquem atentos, pois algumas unidades de ensino mudaram de nome e no formulário de reserva de vagas estarão os novos nomes das escolas, e não os antigos”, ressalta o secretário municipal de Educação, professor Ronaldo Alevato. (VEJA A TABELA ABAIXO)

Após reservar a vaga no site, o responsável deve aguardar a escola entrar em contato para agendar a entrega dos documentos e efetivar a matrícula. Na confirmação presencial, os pais ou responsáveis devem apresentar os seguintes documentos (cópia e originais): certidão de nascimento, CPF do aluno, cartão do SUS, tipagem sanguínea, comprovante de endereço, cartão do bolsa família (caso seja inscrito no programa), RG e CPF do responsável e uma foto 3×4.

Quanto àqueles que não têm acesso à internet, Ronaldo informa que a comunidade poderá contar com o auxílio da Semed que estará com uma equipe disponível no auditório da Prefeitura de Vilhena.

“Tínhamos colocado as escolas municipais à disposição para atender os pais, mas devido ao novo decreto isso não será possível. Por isso, uma equipe estará na Prefeitura de quarta a sexta-feira das 7h30 às 17h para dar apoio a quem precisar, seguindo todos os protocolos de segurança”, explicou Ronaldo.