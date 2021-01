Na tarde desta quarta-feira, 27, um morador da Rua 904, esquina com a Avenida Paraná, entrou em contado com a redação do Extra de Rondônia para reclamar que um cano quebrado está há mais de um ano desperdiçando água naquela região.

Segundo o denunciante, já fez várias reclamações direto no Serviço Autônomo de Águas e Esgoto (SAAE), mas até o momento nenhuma providência foi tomada por parte a autarquia.

O morador diz que recebeu informação que o SAAE havia aberto três ordens de serviço para providenciar o conserto, mas nenhum operário chegou ao local.

O reclamante disponibilizou fotos e vídeo do local mostrando a água vertendo do chão, quem sabe assim, a direção do SAAE tome ciência e vá in loco ver e resolver o problema que persiste há mais de um ano, segundo o morador.