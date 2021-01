No final da tarde desta sexta-feira, 29, morador do assentamento Verde Seringal, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia reclamando que a comunidade está há mais de 30 horas sem energia.

De acordo com o produtor agrícola Aroldo Fernando Becher, o assentamento fica há 46 quilômetros de Corumbiara e a energia acabou na quinta-feira, 28, por volta das 11h e até o momento do fechamento desta matéria não havia retornado.

Aroldo disse que diversas ligações foram feitas para o 0800 da empresa, no qual respondem que no máximo em 4 horas a energia será restabelecida, mas não é o que acontece na prática.

O agricultor relata que são mais de 50 famílias no assentamento e 12 resfriadores de leite que se a energia não for restabelecida o mais rápido possível a produção desta sexta e deste sábado, terá que ser descartada, causando enorme prejuízo aos produtores.