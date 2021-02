Nesta tarde, às 16h, numa terça-feira de fevereiro, tem Palmeiras no Campeonato Brasileiro. E em um duelo contra o lanterna do campeonato Botafogo.

Depois de vencer a Libertadores e às vésperas da viagem para o Qatar, o Verdão tem um jogo para fazer e o duelo é dentro de casa, no Allianz Parque.

Com o título da Libertadores, e sem chances de conquistar o nacional, Abel Ferreira tem na competição a chance de treinar para o campeonato Mundial e a final da Copa do Brasil. Na tarde desta terça (2), os 11 titulares do Verdão serão aqueles que não estiveram em campo na final da Liberta. O banco será composto por jovens das categorias de base.

No primeiro turno do campeonato, o Palmeiras era comandado por Vanderlei Luxemburgo e foi derrotado pelos cariocas, no Engenhão. Meses mais tarde, o alvinegro está muito próxima da segunda divisão e vem em busca de operar um milagre de recuperação a começar pelo jogo com o Verdão.

O Verdão está na sexta colocação do Brasileirão com 52 pontos conquistados e vem de um empate por 1 a 1 contra o Vasco, em São Paulo. Já o Botafogo, por sua vez, ocupa o 20º lugar com 23 pontos. Na última rodada, o Fogão perdeu o clássico para o Fluminense por 2 a 0, no Rio de Janeiro.