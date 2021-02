O Governador Marcos Rocha (sem partido) entregou oficialmente na manhã desta terça-feira, 2, na sede do Centro Político Administrativo (CPA) na capital, Porto Velho, quatro máquinas ao Departamento de Estradas e Rodagens (DER).

O valor de investimento, de acordo com o DER, foi de R$ 1.5 milhão. Ao todo o recurso foi suficiente para a aquisição de três escavadeiras hidráulicas e uma retroescavadeira.

Os equipamentos, de acordo com o governador, serão distribuídos para quatro residências do DER: Colorado do Oeste, Ouro Preto do Oeste e Ji-Paraná serão contemplados (cada um) com uma escavadeira hidráulica. Já o município de Vilhena receberá a retroescavadeira.

Em conversa com jornalistas, o governador Marcos Rocha explicou que os equipamentos destinados ao DER foram adquiridos com recursos oriundos do Fundo para Infraestrutura de Transporte e Habitação (Fitha).