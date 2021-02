O Soldado PM Daniel Rodrigues Braga, nome de Guerra Soldado Braga, lotado no 4° Batalhão de Policia Militar, no município de Cacoal, mesmo estando de folga, salvou uma moça de um incêndio, que graças à intervenção do militar, só teve como prejuízo, danos materiais.

A redação do Site Jaru Noticia entrou em contato com o Soldado Braga por telefone, e ele passou detalhes de como tudo aconteceu. O Soldado estava em seu apartamento quando por volta das 1h30min desta quarta-feira (26/08/15) escutou um barulho de estouro. O mesmo barulho se repetiu por pelo menos mais duas vezes, fato este que levou o Policial a sair de seu apartamento para verificar o que acontecia, e neste momento percebeu que o carro da vítima B. M. M. da S, de 22 anos, que reside no mesmo conjunto habitacional, estava sendo consumido por fogo.

O carro estava estacionado em frente à porta do quarto da vítima, e devido a grande evolução das chamas e enorme calor, formava-se muita fumaça preta que invadia o interior do apartamento da vítima.

Neste momento, o Soldado Braga gritou a vítima por diversas vezes até consegui acordá-la, e num ato de coragem, passou pelas chamas e adentrou o apartamento da vítima, e após enrolar a vítima em um lençol, ajudou ela sair do apartamento.

Braga contou que ainda teve que entrar no apartamento mais uma vez, pois a vítima avisou que sua cachorra de estimação estava no quarto, embaixo da cama.

Após se certificar que todos estavam a salvos, o militar acionou o Corpo de Bombeiro que rapidamente chegou e apagou as chamas. Antes da chegada dos bombeiros o carro ainda explodiu.

A FUMAÇA É A MAIOR CAUSADORA DE MORTES NOS CASOS DE INCÊNDIOS

Em situações de incêndio, a maioria das pessoas automaticamente relaciona as mortes e os ferimentos com as queimaduras pelo fogo. Entretanto, a principal causa de morte e necessidade de internamento de indivíduos expostos a incêndios ocorre devido a injúrias causadas pela inalação de fumaça. Em alguns casos, cerca de 80% dos óbitos são por inalação de vapores e produtos químicos, principalmente monóxido de carbônico e cianeto.

A fumaça originada da combustão pode causar morte ou graves lesões por 3 mecanismos básicos: injúria do trato respiratório pelo calor do ar respirado, asfixia por falta de oxigênio e irritação direta da árvore pulmonar pelas substâncias químicas inaladas.

Durante a breve conversa, o Soldado Braga disse emocionado, “O melhor sentimento que já senti foi ajudar a salvar alguém, e hoje aconteceu novamente”.

Quando o Soldado Braga usou o termo “novamente”, ele se referia a outra ação, que a exemplo desta, mesmo estando de folga, ajudou a salvar uma vida.

Em 13 de janeiro de 2012, numa sexta-feira 13, a vítima Odair C.de L., morador do Setor 05, em Jaru, havia sido contratado por duas pessoas para fazer um frete em seu caminhão, mais no meio do trajeto acabou rendido e obrigado a dirigir até o travessão 12, da RO 464. O frete não passava de uma farsa armada por assaltantes que pretendiam roubar o caminhão e posteriormente lhe tirar a vida.

Durante o percurso, após reduzir a velocidade para passar em um quebra-molas, a vítima abriu a porta do caminhão e pulou mais rapidamente foi acompanhado e obrigado a voltar e dirigir o veículo, sobre emprego de arma de fogo.

Porém nesse momento testemunhas perceberam que algo de errado acontecia e acionaram a PM.

Como o efetivo é defasado, no dia estavam de serviço apenas os Soldados Manoel e J Souza lotados em Theobroma, porém eles chamaram o Soldado Braga que nessa época era lotado na mesma urbe, e que mesmo de folga, e sem estar usando equipamento de segurança como colete, foi na ocorrência para ajudar os colegas de farda.

A vítima relatou que, na ocasião, os criminosos o mandaram descer do caminhão e caminhar até uma mata e logo em seguida ajoelhar. Mesmo implorando pela vida, os criminosos se mostravam irredutíveis, e quando eles se preparavam para puxar o gatilho, os três PM’s chegaram e deram voz de prisão, porém os criminosos não obedeceram e iniciou uma grande troca de tiros, que resultou na vida da vítima salva e o caminhão recuperado. CLIQUE AQUI E RELEMBRE.

A redação Parabeniza a ação do soldado PM Braga, que mesmo na sua folga não mediu esforços para evitar uma tragédia e agiu rapidamente, mesmo com o risco da própria vida.