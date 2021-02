A deputada estadual Rosangela Donadon (PDT) assumiu na segunda-feira 01, a presidência da Comissão de Defesa da Criança, Adolescente, Mulher e Idoso na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE).

A parlamentar também participou da sessão de posse do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Alex Redano (Republicanos). Após passar seis anos exercendo cargos na mesa diretora da ALE, a deputada assume o cargo de presidente desta importante comissão.

No primeiro mandato Rosangela Donadon foi quarta secretária nos dois biênios e no segundo mandato foi vice-presidente da ALE no primeiro biênio.

“Estou muito feliz em assumir a presidência da Comissão de Defesa da Criança, Adolescente, Mulher e Idoso na ALE. Vou me dedicar ao cargo assim como me dediquei a função de vice-presidente. Saí da mesa diretora com a missão de assumir a presidência desta comissão importante que trabalha em prol da defesa dos direitos das crianças, adolescentes, mulheres e idosos de Rondônia”, ressaltou a parlamentar.