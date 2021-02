A baixa disponibilidade de ovos na base de produção continuou favorecendo novos patamares de preços nos negócios realizados com ovos brancos e vermelhos.

Com o novo aumento – 3º da semana e do mês, 7º do ano – os avicultores alcançam preço médio diário quase 14% superior ao do mesmo período do ano passado. Mesmo assim, o valor alcançado ainda se encontra 6,2% abaixo do maior preço recebido no decorrer de 2020.

Com o restabelecimento do poder aquisitivo da grande massa trabalhadora neste último dia útil da semana, é esperado um melhor desempenho do produto no varejo. E isso pode manter o mercado aquecido e favorecer novas altas no curto prazo se as disponibilidades permanecerem insuficientes para atender a demanda.

Como o ambiente permanece firme no início da cadeia de comercialização, os avicultores devem seguir pleiteando novos reajustes no último dia de negócios da semana.