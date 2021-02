A deputada Rosangela Donadon (PDT) indicou ao governador coronel Marcos Rocha e os secretários de Estado da Saúde e da Educação a necessidade de divulgação aos estudantes e seus responsáveis informações de planos de segurança sanitária escolar antes da retomada das aulas presenciais em Rondônia.

Segundo a deputada, a ação tem como objetivo proporcionar mais segurança sanitária para os estudantes, pois há realidades distintas na pandemia, em termos não apenas dos números de contaminações e óbitos em face da covid-19, mas também no que se refere à arquitetura escolar, aos meios de transporte utilizados pelos alunos no percurso entre o lar e a escola, com maior ou menor exposição ao risco de contaminação, dentre diversos outros fatores que evidenciam a necessidade de um planejamento eficiente, eficaz e efetivo, próprio de cada unidade educacional, para que se possa decidir com segurança, sobre a retomada das aulas presenciais.

Rosangela Donadon ressalta que dentre outros fatores, os dados epidemiológicos locais, os perfis fisiológicos e sociais dos trabalhadores nas atividades escolares e da comunidade estudantil, as possibilidades de conjugação de aulas presenciais com aulas telepresenciais e recursos de ensino a distância, a disponibilização, inclusive com a previsão logística de estoques de equipamentos e suprimentos de prevenção ao contágio e higiene pessoal, devem ser adotados bem como a inserção em grupos prioritários de vacinação, considerando a presença de comorbidades, dessa forma assegurando a proteção à saúde de estudantes, de trabalhadores em atividades escolares e daqueles com quem convivem em seus lares.

“É necessário um planejamento rigoroso e tecnicamente ajustado a cada realidade enfrentada e que as medidas adotadas sejam efetivamente levadas ao conhecimento dos trabalhadores da rede escolar, aos estudantes e a seus responsáveis, para que estejam aptos a adotarem comportamentos preventivos que contribuam para a segurança de todos, pois a vida vem em primeiro lugar”, ressaltou a deputada.