Duas caminhonetes se envolveram em acidente na tarde desta terça-feira, 9, na RO 370 próximo a serra da linha 8, entre Colorado e Cabixi.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia no local do fato, o motorista da picape S10 com placa de Cabixi trafegava pela rodovia, quando ao se aproximar da serra da linha 8, deu seta sinalizando que ia encostar do lado direito da via, contudo, o motorista da caminhonete Toyota Hilux também com placa de Cabixi, ao ver o sinal entrou ultrapassando, mas o condutor da S10, não percebeu a aproximação do veículo que via atrás e entrou a esquerda para acessar a entrada de sua propriedade.

Com isso, o motorista da Hilux não teve tempo para frear ou desviar e acabou batendo na S10, saiu da pista e capotou. A S10 rodou na via e parou no sentido contrário que trafegava.

No choque, o motorista da S10 sofreu ferimentos leves, mas foi levado por uma ambulância ao hospital de Colorado do Oeste, o outro condutor nada sofreu.