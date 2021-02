Devido ao cenário da pandemia do novo coronavírus, os decretos e determinações de lockdown o presidente do Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB/RO) e Serviço Nacional de Aprendizagem de cooperativismo (SESCOOP/RO), Salatiel Rodrigues, destacou a necessidade de medidas politicas que priorizem a vida, mas que não impacte ainda mais a economia no Estado de Rondônia.

O presidente pontuou que os representantes de cooperativas são a favor de decretos democráticos onde todos possam ter os mesmos direitos e que sejam melhor planejados.

“Somos a favor da retomada da economia e da vida. As cooperativas deram o exemplo em tempos de pandemia com doações de máscaras cirúrgicas e de uso diário, álcool em gel, respiradores, kit para tratamento precoce, aventais para médicos e cestas básicas. Tudo que venha cooperar com a vida humana. Para isso defendemos a união aliado ao planejamento”, detalhou ele.

Rodrigues narrou ainda que todas as vezes que se tem um aumento de mortes, muitas vindas de outros locais, se fala em lockdown e a medida tem afetado significativamente o comércio e as cooperativas de Rondônia.

“Sobre o fechamento do comércio das atividades industriais, está claro que não são os causadores da disseminação da covid. Acho um equívoco restringir essas atividades. Converse com os empresários, e verá que os colaboradores que se contaminam foram no convívio social, não no trabalho. Sempre buscamos caminhar juntos com os poderes e a sociedade para discutir os pontos de decretos. Esse é o entendimento das lideranças do cooperativismo”, detalhou ele.

Para o presidente quem mais tem sofrido são as pequenas empresas, e, a não ser que o governo federal mantenha a parceria com o mercado a economia enfrentará sérios riscos.