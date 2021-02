Recursos para compra de bueiros armcos (tubos em aço galvanizado), para a aquisição de manilhas a fim de ampliar as ações do projeto “Porteira Adentro”, e a implantação de um ponto de coleta de embalagens tóxicas estão entre os pedidos solicitados pelos vereadores Zeca Rolista (PTB), Dione Ribeiro (DEM) e Marcão da Rádio (MDB).

O deputado que mais destinou recursos para o município de Cerejeiras, Ezequiel Neiva (PTB) afirmou aos vereadores que atenderá às solicitações e destacou os investimentos que realizou no município nos últimos dois anos em Cerejeiras.

INVESTIMENTOS

Ao detalhar os investimentos para Cerejeiras, Ezequiel Neiva falou sobre os R$ 4 milhões assegurados para o asfaltamento do bairro Primavera; dos R$ 600 mil liberados para compra de manilhas para a drenagem da avenida Canadá; R$ 284 mil para o projeto “Musicando”, sendo que outros R$ 300 mil serão liberados; R$ 100 mil para a compra de dois parques infantis já instalados, um na Praça dos Pioneiros e outro na Praça da Bíblia; R$ 148 mil para compra de manilhas do projeto “Porteira Adentro” (em execução); R$ 30 mil para a reforça do telhado e aquisição de bebedouro para a Feira do Produtor; R$ 76 mil para o paisagismo na frente do hospital municipal entre outros recursos destinados.

PONTES

Neiva também tratou com Zeca Rolista, Dione Ribeiro e Marcão da Rádio sobre a construção de pontes mista em concreto e aço que beneficiarão o desenvolvimento do município: na 5º Eixo sobre o rio Corumbiara, de Cerejeiras à Vitória da União; na 3º Eixo sobre o rio Santa Cruz, de Cerejeiras para Cabixi; e na Linha 11 sobre o rio Escondido, de Cerejeiras a Cabixi.

“Fiz a indicação ao Governo para a construção dessas pontes. Os projetos estão em fase de elaboração. O mais importante é que o Governo tem esses projetos como prioridade para a região”, explicou o deputado.