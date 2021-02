O flagrante do crime de porte ilegal de arma de fogo e embriaguez na direção aconteceu na madrugada de segunda-feira 15, na Avenida Campos Sales, próximo à Rua da Beira, em Porto Velho. Um homem de 31 anos foi preso.

As informações obtidas são de que uma equipe do Batalhão Trânsito da Polícia Militar fazia patrulhamento, no momento em que flagrou o acusado em um carro modelo Fiesta de cor branca. Ele vinha na contramão pela Rua da Beira e seguiu na Avenida Campos Sales, sentido bairro até ser abordado pela PM.

No veículo havia seis pessoas e todas foram revistadas. Na cintura do motorista, os policiais acharam uma pistola calibre 9mm com quatro munições intactas.

O homem foi questionado e apresentou aos policiais apenas o registro da arma, afirmando que não possuía o porte obrigatório, que dá o direito de transitar com a pistola.

Em visível estado de embriaguez, ele foi submetido ao teste de bafômetro e o resultado foi de 0,54 MG/L. O homem foi levado preso para a Central de Flagrantes. Os passageiros foram liberados.