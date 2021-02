A Unesc não quer que ninguém perca a chance de ingressar no ensino superior em 2021 e por isso lança o “Feirão de Matrículas”, com ofertas exclusivas. A dica é procurar a instituição nos dias 19, das 08h às 19h, e no dia 20, das 8h ao 12h, e conferir de perto todas as possibilidades.

“Uma coisa é certa, para quem quer dar esse importante passo e ingressar em um dos cursos de graduação da Unesc, pensando na formação profissional e no mercado de trabalho, esta é uma ótima oportunidade. Em meio a pandemia, a Unesc tem buscado oferecer todas as chances para que sonhos não sejam impedidos de se realizarem”, destacou o diretor Ronald Campos.

A Unesc é a primeira instituição privada de ensino superior de Rondônia e está presente em três municípios do Estado, com unidades em Cacoal, Porto Velho e Vilhena. São mais de 30 cursos superiores, em diversas áreas do conhecimento.

“Além da tradição, de 35 anos de atuação em Rondônia, agora a Unesc faz parte do Ser Educacional e traz ainda mais possibilidades na formação acadêmica de seus estudantes, agregando mais tecnologia, possibilitando a interação com instituições de renome nacional e promovendo o intercâmbio com professores e estudantes de todo o Brasil”, finalizou Ronald Campos.

OFERTAS ESPECIAIS

– Para quem ingressar na Unesc por meio do Vestibular Digital, ou quiser transferir o curso já em andamento para a instituição que é pioneira em Rondônia, será cobrado apenas R$99,00 em cada uma das três primeiras mensalidades, além dos descontos referentes ao curso de interesse. Além disso, a Unesc oferece bolsas de estudos de até 50% do valor.

– Para aqueles que já possuem curso superior e quiser ingressar em um novo curso na Unesc, além de pagar apenas R$99,00 em cada uma das três primeiras mensalidades, é possível garantir um desconto de até 60% nas demais mensalidades, ao longo de todo o curso.

– Já quem ingressar na Unesc com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio também tem a oportunidade de pagar apenas R$99,00 em cada uma das três primeiras mensalidades e ainda pode garantir um super desconto, de acordo com a nota alcançada no Enem. Vale ressaltar que esse desconto pode chegar até 100% do valor do curso.

Para entender melhor as ofertas e oportunidades, vale a pena procurar uma das três unidades da Unesc ou entrar em contato com a equipe da instituição pelo Portal do Vestibular (https://ofertas.unescnet.br/ vestibularunesc) ou pelos telefones: