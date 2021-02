Vilhena registrou hoje um óbito de paciente com covid-19 e seis novos casos confirmados.

Dessa forma, Vilhena registra até as 16h00 deste sábado, 20, 8.173 casos confirmados de vilhenenses, 2.466 vacinados com a 1ª dose e 253 vacinados com a 2ª dose, 130 óbitos de vilhenenses, 29 óbitos de moradores de fora e 58 atendimentos no Ambulatório Covid-19.

Há atualmente no município 329 casos ativos de moradores de Vilhena, 102 casos suspeitos, bem como 7.714 já recuperados e 22 transferidos.

O óbito registrado hoje é de paciente do sexo masculino morador de Vilhena com 40 anos.

Há 29 pacientes internados com covid-19 em isolamento na Central de Atendimento à Covid-19 e Hospital Regional de Vilhena, sendo 18 de Vilhena e 11 de outras cidades: dois de Cerejeiras, um de Chupinguaia, um de Pimenteiras, um de Corumbiara, um de Cabixi, um de Santa Luzia do Oeste, um de Rondolândia (MT), um de Governador Valadares (MG), um de Jundiaí (SP) e um de Curitiba (PR).

Destes, 16 estão na UTI, sendo 13 intubados (sete do sexo masculino com 50, 61, 65, 65, 70, 73 e 75 anos e seis do sexo feminino com 26, 56, 63, 68, 79 e 84 anos) e três na UTI apenas com ventilação não-invasiva, dois do sexo feminino com 56 e 62 anos e um do sexo masculino com 60 anos.

Nas enfermarias há 13 pacientes: sete masculino com 58, 58, 58, 71, 73, 75 e 93 anos e seis do sexo feminino com 44, 54, 68, 77, 78 e 84 anos. A taxa de ocupação de leitos para covid-19 é de 64,4% (sendo 90%* na UTI e 52% nas Enfermarias). *Obs.: Dois leitos da UTI estão bloqueados para estabilização e transferência de pacientes que estão em trânsito encaminhados pelo Governo do Estado para outras cidades ou estados.